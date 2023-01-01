WebCatalog
BVDash

BVDash

my.bvdash.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BVDash على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BVDash هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على السحابة مصمم لمختلف قطاعات الصناعة. يقدم الحل لوحة معلومات يمكن لفرق المشروع استخدامها للوصول إلى الأنظمة والأدوات المختلفة. تشمل الميزات الرئيسية إدارة المشكلات ومراقبة التكاليف وجدولة المشروع ولوحات المعلومات وإدارة البرامج وإدارة المخاطر والنطاق وإدارة المستندات وجداول الوقت والمزيد. يعد هذا الحل رائعًا لإدارة المشاريع الصغيرة إلى الضخمة

الموقع الإلكتروني: bvdash.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BVDash. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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