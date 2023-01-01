BVDash هو برنامج لإدارة المشاريع قائم على السحابة مصمم لمختلف قطاعات الصناعة. يقدم الحل لوحة معلومات يمكن لفرق المشروع استخدامها للوصول إلى الأنظمة والأدوات المختلفة. تشمل الميزات الرئيسية إدارة المشكلات ومراقبة التكاليف وجدولة المشروع ولوحات المعلومات وإدارة البرامج وإدارة المخاطر والنطاق وإدارة المستندات وجداول الوقت والمزيد. يعد هذا الحل رائعًا لإدارة المشاريع الصغيرة إلى الضخمة

الموقع الإلكتروني: bvdash.com

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