يمكن أن تكون مشاريع الفريق ممتعة وسهلة. باستخدام Getscope، تساعدك أداة المشروع على البقاء ضمن الجداول الزمنية والميزانية والنطاق.

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