WebCatalog
Brainleaf

Brainleaf

app.brainleaf.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brainleaf على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يساعد BrainLeaf المصممين والمطورين على تحديد نطاق مشاريعهم بسرعة ودقة. يمكن سحب ميزات المشروع من قائمة ميزات القائمة المعدة مسبقًا أو إنشاؤها يدويًا. تتم إضافة الساعات والتسعير على مستوى تفصيلي مما يمكّن جميع أصحاب المصلحة والموارد من فهم النطاق الفعلي للمشروع. يمكّن هذا النظام الفرق من إجراء تقديرات دقيقة وإدارة توقعات العملاء بشكل أفضل.

الموقع الإلكتروني: brainleaf.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brainleaf. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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