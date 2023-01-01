يساعد BrainLeaf المصممين والمطورين على تحديد نطاق مشاريعهم بسرعة ودقة. يمكن سحب ميزات المشروع من قائمة ميزات القائمة المعدة مسبقًا أو إنشاؤها يدويًا. تتم إضافة الساعات والتسعير على مستوى تفصيلي مما يمكّن جميع أصحاب المصلحة والموارد من فهم النطاق الفعلي للمشروع. يمكّن هذا النظام الفرق من إجراء تقديرات دقيقة وإدارة توقعات العملاء بشكل أفضل.

الموقع الإلكتروني: brainleaf.com

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