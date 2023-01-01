WebCatalog
clocko:do

clocko:do

clock.clockodo.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من clocko:do على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مع Clocko:do، الوقت يعمل لصالحك من الآن فصاعدا. يمكنك أنت وموظفيك تسجيل ساعات العمل وأوقات المشروع بسرعة وسهولة وموثوقية عبر الإنترنت. قم بتقييم الأوقات المسجلة وفقًا لمعاييرك ببضع نقرات بالماوس للتركيز على المشاريع المربحة وتخطيط الميزانيات الدقيقة. تكشف التقارير المرنة عن المشاريع والخدمات غير المربحة. تتيح لك الجداول الزمنية التي يتم إنشاؤها تلقائيًا إصدار فاتورة لعملائك بشكل أسرع وأكثر دقة.

الموقع الإلكتروني: clockodo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ clocko:do. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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