WebCatalog
Elium

Elium

login.elium.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Elium على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

جعل معرفة الشركة متاحة وقابلة للتنفيذ في جميع الأوقات. تشير الدراسات إلى أن الموظفين يقضون ساعتين كل يوم في البحث عن المعلومات. فقط ليكونوا قادرين على أداء عملهم. إنها الآن اللحظة المناسبة لتمكين فرقك من استغلال هذا الوقت في الأمور المهمة. تقدم Elium مصدرًا موثوقًا ومرنًا لمشاركة وإثراء معرفة الشركة. فهو يساعد على تبسيط عملية صنع القرار، وتحسين التعاون والقدرة على الابتكار.

الموقع الإلكتروني: login.elium.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Elium. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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