جعل معرفة الشركة متاحة وقابلة للتنفيذ في جميع الأوقات. تشير الدراسات إلى أن الموظفين يقضون ساعتين كل يوم في البحث عن المعلومات. فقط ليكونوا قادرين على أداء عملهم. إنها الآن اللحظة المناسبة لتمكين فرقك من استغلال هذا الوقت في الأمور المهمة. تقدم Elium مصدرًا موثوقًا ومرنًا لمشاركة وإثراء معرفة الشركة. فهو يساعد على تبسيط عملية صنع القرار، وتحسين التعاون والقدرة على الابتكار.

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