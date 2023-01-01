يعد Center حلاً متكاملاً لإدارة بطاقات الائتمان والمصروفات الخاصة بالشركة يوفر رؤية في الوقت الفعلي وضوابط إنفاق مرنة لأتمتة تتبع النفقات. ¿يعمل المركز على تبسيط معالجة النفقات للشركة بأكملها، مما يوفر الوقت للموظفين، ويحسن العمليات والامتثال لفريق الشؤون المالية، وتقديم رؤى حية للمديرين والمديرين التنفيذيين.

الموقع الإلكتروني: my.app-center.com

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