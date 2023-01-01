WebCatalog
Center

Center

my.app-center.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Center على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يعد Center حلاً متكاملاً لإدارة بطاقات الائتمان والمصروفات الخاصة بالشركة يوفر رؤية في الوقت الفعلي وضوابط إنفاق مرنة لأتمتة تتبع النفقات. ¿يعمل المركز على تبسيط معالجة النفقات للشركة بأكملها، مما يوفر الوقت للموظفين، ويحسن العمليات والامتثال لفريق الشؤون المالية، وتقديم رؤى حية للمديرين والمديرين التنفيذيين.

الموقع الإلكتروني: my.app-center.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Center. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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