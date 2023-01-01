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Wave

Wave

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الموقع الإلكتروني: waveapps.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Wave على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Wave هي شركة تقدم الخدمات المالية والبرمجيات للشركات الصغيرة. يقع المقر الرئيسي لشركة Wave في حي ليسليفيل في تورونتو، كندا. كان المنتج الأول للشركة عبارة عن برنامج محاسبة مجاني عبر الإنترنت مصمم للشركات التي تضم من 1 إلى 9 موظفين، يليه برنامج الفواتير والتمويل الشخصي ومسح الإيصالات (OCR). في عام 2012، بدأت Wave في التفرع إلى الخدمات المالية، في البداية مع المدفوعات عن طريق Wave (معالجة بطاقات الائتمان) وكشوف المرتبات بواسطة Wave، تليها الإقراض بواسطة Wave في فبراير 2017 والذي تم إيقافه منذ ذلك الحين.

الموقع الإلكتروني: waveapps.com

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