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ZarMoney

ZarMoney

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الموقع الإلكتروني: zarmoney.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ZarMoney على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ZarMoney هو برنامج محاسبة قائم على السحابة لجميع أنواع الشركات. تتضمن الميزات الفواتير وتتبع المخزون وعروض الأسعار والتقديرات والبيانات والتنبيهات وغير ذلك الكثير... تتضمن بعض الفوائد ما يلي: * لا توجد رسوم شهرية أكثر تكلفة لبرامج المحاسبة. *وفر المزيد من الوقت وكن أكثر إنتاجية مع ZarMoney. *تتبع جميع أعمالك وأرباحك في مكان واحد. *دعم برامج الأعمال ابدأ الآن! لا توجد حاجة لبطاقة ائتمان للحصول على وصول مجاني كامل.

الموقع الإلكتروني: zarmoney.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ZarMoney. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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