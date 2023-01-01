WebCatalog
Appointedd

Appointedd

appointedd.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Appointedd على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

نظام الجدولة عبر الإنترنت الأكثر مرونة في العالم اسمح للعملاء بحجز أي شيء، في أي مكان، بنقرتين فقط. ابدأ بتجربة مجانية مدتها 14 يومًا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.

الموقع الإلكتروني: appointedd.com

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