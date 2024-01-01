LedgerSync

LedgerSync

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الموقع الإلكتروني: ledgersync.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LedgerSync على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتصل LEDGERSYNC للمحاسبين ومسك الدفاتر ببطاقة الائتمان الخاصة بالعميل والموجزات المصرفية مما يسمح بمجموعة كاملة من المعاملات وصور الشيكات والودائع والإيصالات والكشوفات، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة.
الفئات:
Business
برامج المحاسبة

الموقع الإلكتروني: ledgersync.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LedgerSync. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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