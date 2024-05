RedCarpetUp

RedCarpet issues credit cards to those that banks cannot see. Currently we are one of the largest issuers of credit lines to the new-to-credit customer in India.

