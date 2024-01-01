Fyle

Fyle

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الموقع الإلكتروني: fylehq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Fyle على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Fyle عبارة عن منصة حديثة لإدارة النفقات تمكن المحاسبين من تبسيط عملية إعادة تقدير النفقات الخاصة بهم، على بطاقات الائتمان الحالية الخاصة بهم. يتكامل Fyle مباشرة مع بطاقات الائتمان Visa وMastercard وAmerican Express الحالية، لتوفير رؤية في الوقت الفعلي لبيانات معاملات بطاقة الائتمان، وإشعارات الإنفاق الفورية عبر الرسائل النصية، وجمع الإيصالات بسهولة. يمكن للمستخدمين إرسال الإيصالات عبر الرسائل النصية، ويقوم Fyle بمطابقة الإيصالات تلقائيًا، مما يضمن التسوية التلقائية ووقتًا أسرع للإغلاق. يمكن للموظفين إرسال النفقات من التطبيقات اليومية مثل الرسائل النصية وGmail وOutlook وSlack وTeams والمزيد، أو استخدام تطبيق Fyle القوي للهاتف المحمول لالتقاط صور للإيصالات وإرسال النفقات أثناء التنقل. يقوم Fyle تلقائيًا باستخراج البيانات وترميزها وتصنيفها من الإيصالات، والتحقق من انتهاكات السياسة، وتخصيصها للمشاريع والميزانيات ومراكز التكلفة المناسبة، ودفع البيانات إلى برامج المحاسبة مثل QuickBooks Online وXero وNetSuite وSage Intacct وSage 300 CRE، Microsoft Dynamics 365 Business Central وQuickBooks Desktop.
الفئات:
Finance
برامج إدارة النفقات

الموقع الإلكتروني: fylehq.com

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بدائل

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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