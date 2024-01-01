Fyle عبارة عن منصة حديثة لإدارة النفقات تمكن المحاسبين من تبسيط عملية إعادة تقدير النفقات الخاصة بهم، على بطاقات الائتمان الحالية الخاصة بهم. يتكامل Fyle مباشرة مع بطاقات الائتمان Visa وMastercard وAmerican Express الحالية، لتوفير رؤية في الوقت الفعلي لبيانات معاملات بطاقة الائتمان، وإشعارات الإنفاق الفورية عبر الرسائل النصية، وجمع الإيصالات بسهولة. يمكن للمستخدمين إرسال الإيصالات عبر الرسائل النصية، ويقوم Fyle بمطابقة الإيصالات تلقائيًا، مما يضمن التسوية التلقائية ووقتًا أسرع للإغلاق. يمكن للموظفين إرسال النفقات من التطبيقات اليومية مثل الرسائل النصية وGmail وOutlook وSlack وTeams والمزيد، أو استخدام تطبيق Fyle القوي للهاتف المحمول لالتقاط صور للإيصالات وإرسال النفقات أثناء التنقل. يقوم Fyle تلقائيًا باستخراج البيانات وترميزها وتصنيفها من الإيصالات، والتحقق من انتهاكات السياسة، وتخصيصها للمشاريع والميزانيات ومراكز التكلفة المناسبة، ودفع البيانات إلى برامج المحاسبة مثل QuickBooks Online وXero وNetSuite وSage Intacct وSage 300 CRE، Microsoft Dynamics 365 Business Central وQuickBooks Desktop.

الموقع الإلكتروني: fylehq.com

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