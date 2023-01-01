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TrulySmall

TrulySmall

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الموقع الإلكتروني: trulysmall.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من TrulySmall على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق محاسبة موفر للوقت يقوم بأتمتة مهام مسك الدفاتر لأصحاب الأعمال الصغيرة. باستخدام التعلم الآلي، يقوم Kashoo بتصنيف النفقات وتسويتها مع المعاملات المصرفية ومعاملات بطاقات الائتمان، ويوفر تقارير دقيقة وكاملة وفي الوقت الفعلي بنقرة واحدة. بالإضافة إلى التسوية التلقائية، يوفر Kashoo أيضًا التعرف الضوئي على الحروف (OCR) ومطابقة الإيصالات. ما عليك سوى إسقاط صورة إيصال في البريد الوارد وسيقوم Kashoo بمطابقتها تلقائيًا مع المعاملة.

الموقع الإلكتروني: trulysmall.com

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