WebCatalog
Bokio

Bokio

app.bokio.co.uk

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bokio على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Bokio هو حل ذكي قائم على السحابة يساعد الشركات الصغيرة والتجار الفرديين على تنمية شركاتهم وأرباحهم. مدعومين بالذكاء الاصطناعي، نقوم بأتمتة المحاسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة. أرسل فواتير مخصصة وتتبع حالتها وأرسل تذكيرات تلقائية بالدفع. ما عليك سوى التقاط صورة للإيصال وتحميله، وتسجيل معاملاتك المصرفية التي تم تحميلها. قم بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة الآلي الخاص بك مباشرة إلى HMRC. كل ذلك مجانا!

الموقع الإلكتروني: bokio.co.uk

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bokio. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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