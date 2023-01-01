Bokio هو حل ذكي قائم على السحابة يساعد الشركات الصغيرة والتجار الفرديين على تنمية شركاتهم وأرباحهم. مدعومين بالذكاء الاصطناعي، نقوم بأتمتة المحاسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة. أرسل فواتير مخصصة وتتبع حالتها وأرسل تذكيرات تلقائية بالدفع. ما عليك سوى التقاط صورة للإيصال وتحميله، وتسجيل معاملاتك المصرفية التي تم تحميلها. قم بتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة الآلي الخاص بك مباشرة إلى HMRC. كل ذلك مجانا!

الموقع الإلكتروني: bokio.co.uk

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