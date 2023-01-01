Smarty Accounting

يجمع برنامج Smarty، وهو برنامج ذكي تم تصميمه مع وضع رواد الأعمال في الاعتبار، بين إعداد فواتير الواجهة ومتابعة المدفوعات والنفقات ومزامنة الحساب البنكي والتقارير المالية المختلفة لجلب جميع احتياجاتك المحاسبية إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. يمكنك تسجيل المدفوعات وإرسال تذكيرات تلقائية للعملاء، وتصدير وطباعة تقارير مفصلة، ​​وتحديث قوائم الجرد تلقائيًا، وإدارة ميزانيتك، وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى HMRC، ومزامنة حساباتك المصرفية وتسوية المعاملات المصرفية، وإضافة عملات متعددة.

الموقع الإلكتروني: acc.smartysoftware.net

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