WebCatalog
Smarty Accounting

Smarty Accounting

acc.smartysoftware.net

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Smarty Accounting على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يجمع برنامج Smarty، وهو برنامج ذكي تم تصميمه مع وضع رواد الأعمال في الاعتبار، بين إعداد فواتير الواجهة ومتابعة المدفوعات والنفقات ومزامنة الحساب البنكي والتقارير المالية المختلفة لجلب جميع احتياجاتك المحاسبية إلى لوحة المعلومات الخاصة بك. يمكنك تسجيل المدفوعات وإرسال تذكيرات تلقائية للعملاء، وتصدير وطباعة تقارير مفصلة، ​​وتحديث قوائم الجرد تلقائيًا، وإدارة ميزانيتك، وتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة إلى HMRC، ومزامنة حساباتك المصرفية وتسوية المعاملات المصرفية، وإضافة عملات متعددة.

الموقع الإلكتروني: acc.smartysoftware.net

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Smarty Accounting. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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