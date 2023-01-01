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Invoice Quickly

Invoice Quickly

app.invoicequickly.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Invoice Quickly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Invoice Quickly عبارة عن منصة للفواتير عبر الإنترنت لرواد الأعمال والمستقلين وأصحاب الوكالات والشركات الصغيرة. تم تصميم Invoice Quickly مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء الفواتير وعروض الأسعار (التقديرات) بسرعة وإرسالها إلى عملائهم. يمكن قبول الدفعات عبر الإنترنت بسهولة على الفواتير من خلال دمج Invoice Quickly مع Stripe وPaypal. يمكن للمستخدمين حفظ تفاصيل عدد غير محدود من العملاء (جهات الاتصال). تساعد التقارير القوية المستخدمين على تنمية أعمالهم.

الموقع الإلكتروني: invoicequickly.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Invoice Quickly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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