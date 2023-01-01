Invoice Quickly عبارة عن منصة للفواتير عبر الإنترنت لرواد الأعمال والمستقلين وأصحاب الوكالات والشركات الصغيرة. تم تصميم Invoice Quickly مع وضع الشركات الصغيرة في الاعتبار حتى يتمكن المستخدمون من إنشاء الفواتير وعروض الأسعار (التقديرات) بسرعة وإرسالها إلى عملائهم. يمكن قبول الدفعات عبر الإنترنت بسهولة على الفواتير من خلال دمج Invoice Quickly مع Stripe وPaypal. يمكن للمستخدمين حفظ تفاصيل عدد غير محدود من العملاء (جهات الاتصال). تساعد التقارير القوية المستخدمين على تنمية أعمالهم.

الموقع الإلكتروني: invoicequickly.com

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