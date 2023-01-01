WebCatalog
CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CloudBooks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق جعل عملية إعداد الفواتير والحصول على الأموال بسيطة قدر الإمكان. يمكنك إرسال عدد غير محدود من الفواتير لعملائك، وتتبع حالة تلك الفواتير، وحتى قبول الدفعات عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: cloudbooksapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CloudBooks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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