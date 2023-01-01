يركز CloudBooks على حل مشكلة معينة جدًا. يواجه العاملون لحسابهم الخاص والشركات الصغيرة القائمة على الخدمات صعوبة في الحصول على أموال. وجدت إحدى الدراسات أن 60 بالمائة من الفواتير يتم دفعها متأخرًا، ويأتي ثلث تلك الدفعات المتأخرة بعد أسبوعين من الموعد النهائي. يحاول CloudBooks حل هذه المشكلة عن طريق جعل عملية إعداد الفواتير والحصول على الأموال بسيطة قدر الإمكان. يمكنك إرسال عدد غير محدود من الفواتير لعملائك، وتتبع حالة تلك الفواتير، وحتى قبول الدفعات عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: cloudbooksapp.com

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