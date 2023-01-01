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Debitoor هو برنامج فواتير سهل الاستخدام عبر الإنترنت يوفر نماذج فواتير وأدوات محاسبية بسيطة لتلبية احتياجات المستقلين وأصحاب الأعمال الصغيرة.

الموقع الإلكتروني: debitoor.com

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