تقدم Jortt المحاسبة التلقائية وإرجاع ضريبة القيمة المضافة والبيانات المالية لرواد الأعمال والمؤسسات والجمعيات الأخرى.

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