Kleisteen هو حل محاسبي لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يغطي أيضًا إدارة المشاريع وإدارة المخزون.

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