قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

برنامج يتضمن المحاسبة والمخزون وإدارة علاقات العملاء ونقاط البيع والتجارة الإلكترونية ومدير الاتصال والوقت والحضور وكشوف المرتبات وإدارة المستندات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: managemore.com

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