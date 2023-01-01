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ManageMore

ManageMore

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الموقع الإلكتروني: managemore.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ManageMore على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

برنامج يتضمن المحاسبة والمخزون وإدارة علاقات العملاء ونقاط البيع والتجارة الإلكترونية ومدير الاتصال والوقت والحضور وكشوف المرتبات وإدارة المستندات والمزيد.

الموقع الإلكتروني: managemore.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ManageMore. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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