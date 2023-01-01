WebCatalog
Munim

Munim

app.themunim.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Munim على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أفضل برامج المحاسبة في الهند. استمتع بتجربة الإصدار الأكثر أمانًا للمحاسبة مع أفضل برامج المحاسبة في الهند. إنها أكثر من مجرد فواتير ضريبة السلع والخدمات والمخزون والمحاسبة. يمكنك توفير وقتك وأموالك بنقرة واحدة فقط.

الموقع الإلكتروني: themunim.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Munim. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

JioGST

JioGST

jiogst.com

Hisab

Hisab

app.hisab.co

BizMaster

BizMaster

mybizmaster.com

Easy GST

Easy GST

in.mindoo.co

Alegra

Alegra

app.alegra.com

AlignBooks

AlignBooks

solution.alignbooks.com

Goodshuffle Pro

Goodshuffle Pro

pro.goodshuffle.com

ClearOne

ClearOne

one.clear.in

Breeze ChMS

Breeze ChMS

breezechms.com

Odoo

Odoo

accounts.odoo.com

JobNimbus

JobNimbus

app.jobnimbus.com

Zybra

Zybra

app.zybra.in

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية