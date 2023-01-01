WebCatalog
AlignBooks

AlignBooks

solution.alignbooks.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من AlignBooks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

AlignBooks هو برنامج المحاسبة السحابي رقم 1 في الهند. إنه حل شامل لجميع احتياجات عملك. إنه حل عبر الإنترنت لإدارة المحاسبة والفواتير والمخزون والتمويل والموارد البشرية/كشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء ونقاط البيع والعمل والإنتاج. إنه متاح على الهاتف المحمول وكذلك سطح المكتب، وبالتالي فهو سهل الاستخدام للغاية وبأسعار معقولة للغاية. يتم قبول AlignBooks على نطاق واسع في أكثر من 19 قطاعًا صناعيًا ولديها أكثر من 30000 عميل من هذه الصناعات مع أكثر من 218000+ SKU محددة مسبقًا.

الموقع الإلكتروني: solution.alignbooks.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ AlignBooks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Consisa

Consisa

cliente.consisanet.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Soluno

Soluno

cloud.soluno.legal

BizMaster

BizMaster

mybizmaster.com

Paynas

Paynas

app.paynas.com

Splendid Accounts

Splendid Accounts

app.splendidaccounts.com

Sage Accounting

Sage Accounting

mysageone.na.sageone.com

Munim

Munim

app.themunim.com

Kakitangan

Kakitangan

app.kakitangan.com

Brightpearl

Brightpearl

login.brightpearlapp.com

Alegra

Alegra

app.alegra.com

Paycor

Paycor

paycor.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية