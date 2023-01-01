AlignBooks هو برنامج المحاسبة السحابي رقم 1 في الهند. إنه حل شامل لجميع احتياجات عملك. إنه حل عبر الإنترنت لإدارة المحاسبة والفواتير والمخزون والتمويل والموارد البشرية/كشوف المرتبات وإدارة علاقات العملاء ونقاط البيع والعمل والإنتاج. إنه متاح على الهاتف المحمول وكذلك سطح المكتب، وبالتالي فهو سهل الاستخدام للغاية وبأسعار معقولة للغاية. يتم قبول AlignBooks على نطاق واسع في أكثر من 19 قطاعًا صناعيًا ولديها أكثر من 30000 عميل من هذه الصناعات مع أكثر من 218000+ SKU محددة مسبقًا.

الموقع الإلكتروني: solution.alignbooks.com

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