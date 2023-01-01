ClearOne هو البرنامج رقم 1 في الهند لإعداد فواتير ضريبة السلع والخدمات، والفواتير، وتحصيل المدفوعات، وإدارة المخزون للشركات الصغيرة والمتوسطة. أنشئ عروض الأسعار وفواتير البريد الإلكتروني وملاحظات الخصم/الائتمان وتحديات التسليم وغير ذلك الكثير.

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