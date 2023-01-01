قم بتنمية أعمالك من خلال قبول بطاقات الائتمان والخصم مع قارئات بطاقات SumUp! حلول الدفع ببطاقات الأعمال الصغيرة سهلة وآمنة وبأسعار معقولة.

الموقع الإلكتروني: sumup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SumUp. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.