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Vend

Vend

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الموقع الإلكتروني: vendhq.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vend على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك إدارة أعمالك وتوسيع نطاقها بسهولة باستخدام أنظمة نقاط البيع بالتجزئة من Vend. نظام نقاط البيع بالتجزئة بما في ذلك قارئات بطاقات الخصم/الائتمان وإدارة المخزون.

الموقع الإلكتروني: vendhq.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Vend. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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