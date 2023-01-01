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GO2bank

GO2bank

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الموقع الإلكتروني: go2bank.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GO2bank على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

GO2bank™ هو التطبيق النهائي للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وبطاقة الخصم، وهو مزود بميزات تساعدك على إدارة أموالك بشكل أفضل وبناء رصيدك الائتماني.

الموقع الإلكتروني: go2bank.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GO2bank. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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