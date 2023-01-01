الخدمات المصرفية التجارية الحديثة في الهند يثق الملايين من الشركات من جميع الأحجام بالحساب الجاري وبطاقة الخصم كاملة الميزات من Instantpay التي تجمع بين المدفوعات والتحصيلات وإدارة النفقات وواجهات برمجة التطبيقات المصرفية لإدارة أعمالهم بكفاءة.

الموقع الإلكتروني: app.instantpay.in

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