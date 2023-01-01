Monnify هي بوابة دفع للشركات لقبول المدفوعات من العملاء، إما على أساس متكرر أو لمرة واحدة. تقدم Monnify طريقة أسهل وأسرع وأرخص للشركات للحصول على أموالها على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها باستخدام طرق دفع مريحة للعملاء الذين يتمتعون بأعلى معدلات النجاح التي يمكن الحصول عليها في نيجيريا. يمكنك تحصيل المدفوعات من عملائك عبر البطاقات وعمليات نقل الحساب على منصة الويب الخاصة بك عن طريق دمج SDK على الويب الخاص بنا بسهولة. تتيح لك حزمة SDK للهاتف المحمول من Monnify تلقي مدفوعات تحويل البطاقة والحساب من عملائك داخل التطبيق. توفر لك واجهات برمجة التطبيقات الموثقة جيدًا كل ما تحتاجه لإنشاء مشاريعك ومنتجاتك المخصصة. باستخدام Monnify، يمكن لعملائك إجراء الدفع لك على موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك عن طريق بدء تحويل بسيط بين البنوك باستخدام USSD أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخاص بهم. يتيح لك Monnify تلقي المدفوعات عبر بطاقات الخصم عبر الإنترنت، مع تقديم رسوم المعاملات الأكثر تنافسية التي يمكن الحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: monnify.com

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