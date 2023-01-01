WebCatalog
Monnify

Monnify

monnify.com

استخدام تطبيق الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Monnify على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Monnify هي بوابة دفع للشركات لقبول المدفوعات من العملاء، إما على أساس متكرر أو لمرة واحدة. تقدم Monnify طريقة أسهل وأسرع وأرخص للشركات للحصول على أموالها على تطبيقات الويب والهاتف المحمول الخاصة بها باستخدام طرق دفع مريحة للعملاء الذين يتمتعون بأعلى معدلات النجاح التي يمكن الحصول عليها في نيجيريا. يمكنك تحصيل المدفوعات من عملائك عبر البطاقات وعمليات نقل الحساب على منصة الويب الخاصة بك عن طريق دمج SDK على الويب الخاص بنا بسهولة. تتيح لك حزمة SDK للهاتف المحمول من Monnify تلقي مدفوعات تحويل البطاقة والحساب من عملائك داخل التطبيق. توفر لك واجهات برمجة التطبيقات الموثقة جيدًا كل ما تحتاجه لإنشاء مشاريعك ومنتجاتك المخصصة. باستخدام Monnify، يمكن لعملائك إجراء الدفع لك على موقع الويب الخاص بك أو تطبيقك عن طريق بدء تحويل بسيط بين البنوك باستخدام USSD أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول الخاص بهم. يتيح لك Monnify تلقي المدفوعات عبر بطاقات الخصم عبر الإنترنت، مع تقديم رسوم المعاملات الأكثر تنافسية التي يمكن الحصول عليها.

الموقع الإلكتروني: monnify.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Monnify. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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