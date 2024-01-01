LotusPay

LotusPay

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الموقع الإلكتروني: lotuspay.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من LotusPay على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Recurring payments solution for businesses in India. Automatically collect recurring payments from your customer's bank account using NACH Debit eMandates (eNACH via net-banking, debit card or Aadhaar eSign) and physical scan mandates.

الموقع الإلكتروني: lotuspay.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ LotusPay. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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