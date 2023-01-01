Veem هي منصة دفع عالمية عبر الإنترنت مقرها سان فرانسيسكو، تأسست في عام 2014 على يد مروان فورزلي وألدو كاراسكوسو. كانت تُعرف سابقًا باسم Align Commerce، ثم غيرت اسمها إلى Veem في 8 مارس 2017. تقدم الشركة خدماتها إلى 100 دولة و70 عملة بما في ذلك الدولار الأمريكي والدولار الكندي والجنيه الإسترليني واليورو وهونج كونج واليوان الصيني والدولار الأسترالي. يمكن للعملاء في 100 دولة تلقي المدفوعات، ويمكن للعملاء في 25 دولة إرسال المدفوعات. يتم إرسال المدفوعات باستخدام مسارات مختلفة، ويتم تحديد المسار المستخدم داخليًا عند إرسال الدفع. تقوم الشركة بتوجيه المدفوعات باستخدام SWIFT وغرفة المقاصة الآلية (ACH) وحسابات الخزانة والمحافظ الرقمية وبطاقات الخصم و blockchain. تستهدف الشركة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستقلين والشركات التي تقدم خدمات دولية. في عام 2020، وصلت Veem إلى قاعدة عملاء تبلغ 225000 مستخدم.

الموقع الإلكتروني: veem.com

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