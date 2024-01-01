Payfirma هي شركة دفع حائزة على جوائز تساعد الشركات على قبول بطاقات الائتمان والخصم عبر الإنترنت وفي المتاجر وعلى الأجهزة المحمولة. تستخدم أكثر من 8000 شركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أدوات الدفع الخاصة بـ Payfirma للحصول على الأموال بسهولة والاحتفاظ بجميع بيانات المعاملات في مكان واحد بسيط. عندما تستخدم الشركات البيانات لاتخاذ قرارات بشأن العملاء والمنتجات والموظفين، فإنها تدير شركات أكثر ذكاءً ونجاحًا.

الموقع الإلكتروني: payfirma.com

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