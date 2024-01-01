Payfirma

Payfirma

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: payfirma.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Payfirma على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Payfirma هي شركة دفع حائزة على جوائز تساعد الشركات على قبول بطاقات الائتمان والخصم عبر الإنترنت وفي المتاجر وعلى الأجهزة المحمولة. تستخدم أكثر من 8000 شركة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية أدوات الدفع الخاصة بـ Payfirma للحصول على الأموال بسهولة والاحتفاظ بجميع بيانات المعاملات في مكان واحد بسيط. عندما تستخدم الشركات البيانات لاتخاذ قرارات بشأن العملاء والمنتجات والموظفين، فإنها تدير شركات أكثر ذكاءً ونجاحًا.
الفئات:
Finance
Payment Analytics Software

الموقع الإلكتروني: payfirma.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Payfirma. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Databox

Databox

databox.com

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

MRR.io

MRR.io

mrr.io

IXOPAY

IXOPAY

ixopay.com

HiPay

HiPay

hipay.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية