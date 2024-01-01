Malga

Malga

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الموقع الإلكتروني: malga.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Malga على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Malga هي واجهة برمجة التطبيقات (API) لقبول المدفوعات مع مزودي دفع متعددين. تتيح Malga للشركات الرقمية إمكانية الوصول إلى خدمات دفع متعددة من خلال تكامل واحد، والقدرة على التغيير فيما بينها على أساس معاملة إلى معاملة دون كتابة رمز.

الموقع الإلكتروني: malga.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Malga. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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