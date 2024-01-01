قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Malga هي واجهة برمجة التطبيقات (API) لقبول المدفوعات مع مزودي دفع متعددين. تتيح Malga للشركات الرقمية إمكانية الوصول إلى خدمات دفع متعددة من خلال تكامل واحد، والقدرة على التغيير فيما بينها على أساس معاملة إلى معاملة دون كتابة رمز.

الموقع الإلكتروني: malga.io

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