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Venmo

Venmo

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الموقع الإلكتروني: venmo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Venmo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يدفع. الحصول على أموال. محل. يشارك. Venmo هي محفظة رقمية تجعل الأموال أسهل للجميع بدءًا من الطلاب وحتى الشركات الصغيرة. يستخدم أكثر من 60 مليون شخص تطبيق Venmo للحصول على مدفوعات اجتماعية سريعة وآمنة.

الموقع الإلكتروني: venmo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Venmo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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