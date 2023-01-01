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PaySimple

PaySimple

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: paysimple.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من PaySimple على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب PaySimple الخاص بك. ليس لديك حساب؟ قم بالتسجيل لبدء قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة إعداد الفواتير والفواتير، وإنشاء قاعدة بيانات آمنة للعملاء.

الموقع الإلكتروني: paysimple.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ PaySimple. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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