Zoho Billing
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الموقع الإلكتروني: zoho.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zoho Billing على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
الموقع الإلكتروني: zoho.com
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