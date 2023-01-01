Zoho Billing

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.

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