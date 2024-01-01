Subscription Billing Software - التطبيقات الأكثر شعبية
Subscription billing software oversees the recurring billing for companies that offer subscription-based products and services. It automates the generation of invoices for different subscription plans and billing intervals. This software also handles standard and promotional offers, packages, and discounts to ensure accurate billing. While accountants use subscription billing to manage revenue, sales departments can also utilize this software to identify top-selling products and services and adjust their offerings to better meet market demands.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Square
squareup.com
Square، Inc. هي شركة خدمات مالية أمريكية ومجمع خدمات تجارية وشركة دفع عبر الهاتف المحمول ومقرها سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تقوم الشركة بتسويق منتجات مدفوعات البرامج والأجهزة وتوسعت لتشمل خدمات الأعمال الصغيرة. تأسست الشركة في عام 2009 على يد جاك دورسي وجيم ماكيلفي وأطلقت أول تطبيق وخدمة لها في عام 2...
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Pabbly
pabbly.com
أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.
Zoho Billing
zoho.com
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
Braintree
braintreepayments.com
يمكنك الوصول إلى المزيد من المشترين وزيادة التحويلات باستخدام حل الدفع عبر الإنترنت الذي يعالج بطاقات PayPal وVenmo وبطاقات الائتمان والخصم وApple Pay وGoogle Pay.
Sage Accounting
sage.com
سيج سحابة الأعمال. المحاسبة والمالية والرواتب. تجارة صغيرة. أيقونة المحاسبة محاسبة. برامج المحاسبة السحابية الأصلية للشركات الصغيرة.
Chargebee
chargebee.com
Chargebee هو برنامج فوترة الاشتراك الرائد الذي يعمل على تشغيل الفواتير المتكررة الشاملة وإدارة الاشتراكات والفواتير التلقائية لأكثر من 2000 شركة SaaS.
Authorize.net
authorize.net
يدعم موقع Authorize.net معالجة الدفع من خلال مساعدة الشركات الصغيرة على قبول مدفوعات بطاقات الائتمان والشيكات الإلكترونية عبر الإنترنت، شخصيًا، عبر الأجهزة المحمولة، والمزيد.
2Checkout
2checkout.com
قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
PaySimple
paysimple.com
قم بتسجيل الدخول إلى حساب PaySimple الخاص بك. ليس لديك حساب؟ قم بالتسجيل لبدء قبول المدفوعات عبر الإنترنت، وأتمتة إعداد الفواتير والفواتير، وإنشاء قاعدة بيانات آمنة للعملاء.
Invoiced
invoiced.com
احصل على أموالك بشكل أسرع، وأهدر وقتًا أقل، وقدم تجربة دفع أفضل. أتمتة الفوترة والتحصيلات باستخدام السحابة السحابية للحسابات المستحقة الفاتورة.
PayKickstart
paykickstart.com
نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.
Younium
younium.com
Younium عبارة عن منصة شاملة لإدارة أعمال الاشتراك القابلة للتطوير. ويشمل إدارة الاشتراك، وفواتير الاشتراك، والمدفوعات، والبيانات المالية، ولوحات معلومات الاشتراك لشركات B2B.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
DealHub.io
dealhub.io
تضخيم الإيرادات مدفوعًا بـ CPQ وCLM الرائدين. منصة موحدة لإنشاء عروض الأسعار والعقود وإشراك المشترين والحصول على رؤى المشتري في الوقت الفعلي.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap هو حل للدفع عبر الإنترنت لشركات التجارة الإلكترونية، وB2B، وSaaS، وهو متخصص في معالجة الدفع العالمية وحلول بوابة الدفع للشركات عبر الإنترنت.
Paddle
paddle.com
مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.
Recurly
recurly.com
يوفر Recurly إدارة فواتير الاشتراك على مستوى المؤسسات لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
Togai
togai.com
إطلاق نماذج تسعير تعتمد على الاستخدام من خلال منصة القياس والفوترة الموثوقة من Togai. بنية أساسية للفوترة قائمة على الاستخدام مصممة للتعامل مع أي حجم.
Rainex
rainex.io
Rainex عبارة عن منصة ذات وظائف مرنة بسيطة لإنشاء الاشتراكات والفواتير وأتمتة جميع عمليات الفوترة الروتينية.
PayWhirl
paywhirl.com
برنامج دفع الاشتراكات الأكثر مرونة على وجه الأرض. توفر PayWhirl أدوات وأدوات قوية لمساعدتك في التعامل مع الفواتير المتكررة مثل المحترفين - بيع الاشتراكات والطلبات المسبقة وخطط الدفع وغير ذلك الكثير.
Abowire
abowire.com
لا تستخدم برامج المحاسبة لإدارة اشتراكاتك. افعل ذلك بالطريقة الصحيحة مع Abowire! Abowire هي منصة Abo الألمانية لبيع الاشتراكات في أوروبا. قم بزيادة الإيرادات المتكررة وخفض تكاليف التشغيل التقنية بمقدار 4x. إدارة إعداد المشتركين والمدفوعات والفواتير والفواتير المتعددة والأسعار وغير ذلك الكثير. عزز مؤ...
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
Moesif
moesif.com
Track and grow API usage with a powerful observability and monetization platform.
BluLogix
blulogix.com
BluIQ is the only cloud-based subscription management platform purpose built for organizations with complex billing requirements who are looking to take advantage of today’s subscription revolution. BluIQ is designed to help companies with complex billing requirements deploy subscription and as-a-Se...
Billforward
app.billforward.net
Billforward is a Y-combinator subscription and recurring revenue billing platform, helping businesses sign up customers, collect recurring payments, and manage their subscriptions. Billforward supports an array of billing use cases- from the simplest to the most complex ones. Billforward strongly be...
ChargeOver
chargeover.com
ChargeOver is subscription billing software. It automates invoices, billing, payment acceptance, and dunning -- all while being flexible to fit your workflow process. ChargeOver is integrated with QuickBooks, Xero, Avalara, Zapier, and more. ChargeOver's .js, webhooks, and REST API simplify making c...
Subscript
subscript.com
It's time to wave goodbye to old school billing and analytics software! Meet Subscript: the modern, flexible way for B2B SaaS companies to automate their invoicing, revenue recognition, and analytics. Finance leaders love Subscript because it saves their teams 20+ hours per month, helps them collect...
PayRequest
payrequest.io
PayRequest عبارة عن منصة للفوترة والاشتراكات بدون رمز لشركات SaaS والشركات الصغيرة والمتوسطة. يتكامل PayRequest مع بوابات الدفع مثل Stripe وMollie وPayPal والمزيد، لتقديم حلول الدفع مثل روابط الدفع وصفحات الدفع والاشتراكات وصفحات التبرع والمزيد. أرسل طلبات الدفع الخاصة بك عبر الرسائل القصيرة أو البر...
Aria Systems
ariasystems.com
في عالم اليوم القائم على الطلب، يمكن أن تتحول احتياجات السوق إلى عشرة سنتات. تمنح Aria Systems شركات المؤسسات السرعة وخفة الحركة للتغيير معها. تعمل منصة تحقيق الدخل المستندة إلى السحابة من Aria على إزالة اختناقات الفواتير للسماح للشركات بإطلاق عروضها وتطويرها بسرعة. Aria هي الوحيدة التي توفر السرعة ...
Upodi
upodi.com
Upodi هي منصة رائدة لفواتير الاشتراكات وإدارتها، حيث تعمل على أتمتة عمليات التسعير والفوترة والفواتير لـ SaaS وشركات الاشتراك. توفر Upodi البنية التحتية الأساسية للنظام من خلال محرك الفوترة المتكررة ذو المستوى العالمي، مما يدعم قابلية التوسع غير المحدودة داخل أوروبا وبقية العالم.
Rebillia Platform
rebillia.com
محرك أوامر متكررة وقابل للتخصيص ومرن وقابل للتطوير على مستوى المؤسسة ومحرك فواتير الاشتراك مناسب لأي عمل تجاري. توفر Rebillia الأدوات اللازمة لإنشاء نموذج اشتراك فريد وعملية تسجيل سلسة للعملاء بما في ذلك: - الخروج المضمن بالكامل - نماذج اشتراك قابلة للتخصيص بالكامل من خلال أداة إنشاء الفواتير لدينا ...
TrueRev
truerev.com
TrueRev هي منصة الفوترة والإيرادات القابلة للتكيف بالكامل لشركات SaaS الحديثة. تم إنشاء TrueRev بالتعاون مع شركات SaaS الرائدة في العالم والقادة الماليين، وهو يساعد الشركات على إدارة إيرادات الاشتراك وتتبعها وتعظيمها. تم دمج TrueRev بسلاسة في الأنظمة المالية مثل QuickBooks، ويعمل على تبسيط وأتمتة إد...
Zenskar
zenskar.com
Zenskar عبارة عن منصة "تسعير نقدي" مقرها نيويورك يمكنها أتمتة الاشتراكات المعقدة والفواتير القائمة على الاستخدام، وإدارة المستحقات، وتوفير التحليلات، وإعداد سير عمل مرن للتعرف على الإيرادات، وأتمتة قياس بيانات الاستخدام. يساعد Zenskar فرق المبيعات الإبداعية على البقاء مبدعًا فيما يتعلق بالتسعير/العق...
Freemius
freemius.com
Freemius هو المعيار الجديد في بيع البرامج المتميزة والمجانية والمكونات الإضافية والموضوعات والقوالب وSaaS.
Ordergroove
ordergroove.com
تساعد منصة الاشتراك الخاصة بـ Ordergroove العلامات التجارية المبتكرة وتجار التجزئة على بناء علاقات مستمرة ومربحة للغاية مع عملائهم من خلال تحويل عمليات الشراء لمرة واحدة إلى معاملات متكررة. تعتمد العلامات التجارية سريعة النمو مثل Dollar Shave Club، وThe Honest Company، وOLLY على منصة الاشتراك المرنة...
Billsby
billsby.com
Billsby عبارة عن منصة دفع متكررة غنية بالميزات "Saas". تم تصميم Billsby لضمان قدرة العملاء على بدء البث المباشر بسرعة، غالبًا خلال ساعة أو ساعتين. للمساعدة في تسهيل هذه العملية، لدينا فريق من المستشارين الودودين وذوي المعرفة المستعدين لمساعدة عملك على البدء. إذا كنت مطورًا يقوم بإنشاء حل لعميلك، فإن...
Maxio
maxio.com
في Maxio، نساعد شركات B2B SaaS على إطلاق المرحلة التالية من النمو. تم تصميم منصة العمليات المالية الخاصة بنا لمواجهة التحديات المالية الفريدة التي تواجه B2B SaaS، بما في ذلك الفواتير وإدارة الاشتراكات والتعرف على الإيرادات والنفقات ومقاييس وتحليلات SaaS. نحن نؤمن أنه لكي تتمكن شركات SaaS من إطلاق ال...
Certinia
certinia.com
تقدم Certinia (FinancialForce سابقًا) منصة خدمات كعمل تجاري تعمل على تشغيل وربط جميع جوانب عمليات الخدمات، بدءًا من تقدير الخدمات وتقديمها إلى إدارة نجاح العملاء والتخطيط المالي والمحاسبة. توفر حلول أتمتة الخدمات الاحترافية (PSA) ونجاح العملاء وتخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بالشركة - والتي يتم ت...
Wingback
wingback.com
يوفر Wingback الأدوات وواجهات برمجة التطبيقات لتسعير SaaS والتعبئة والتغليف. نحن عبارة عن بنية تحتية تسمح للشركات الناشئة SaaS بنشر أي مجموعة من ميزات منتجاتها باستخدام أي نموذج تسعير. إنه يمكّن الفرق غير الفنية من تنفيذ تغييرات التسعير والتعبئة وتنفيذ حملات النمو التي يقودها المنتج دون تدخل هندسي.
Digital River
digitalriver.com
يعد Digital River حلاً خلفيًا للتوسع العالمي والمدفوعات والضرائب والاحتيال والامتثال. تسهل واجهات برمجة التطبيقات المرنة دمج عملية الدفع القابلة للتخصيص مع أي منصة تجارية موجودة. تخلص من المخاطر والتعقيد من خلال نموذج أعمال السجل التجاري الخاص بنا، حيث نقدم تجارب الدفع المحلية، ونقوم بأتمتة الضرائب ...
PayPro Global
payproglobal.com
PayPro Global (تأسست عام 2006) هي شركة تقدم حلول التجارة الإلكترونية المتميزة المصممة لشركات البرمجيات وSaas والسلع الرقمية. نحن نقدم أتمتة كاملة لإدارة المبيعات عبر الإنترنت وعملية التحسين من خلال أدوات داخلية عالية الكفاءة. توفر منصتنا المُحسّنة للمستخدم لشركائنا: ⦿ حل عالمي حقيقي يضم 110 عملة وأك...
Cleeng
cleeng.com
قم بإنشاء منصة تجارة الفيديو D2C الخاصة بك في غضون دقائق، واحتفظ بالمشتركين لديك لسنوات. إدارة سهلة وقوية لرحلة المشتركين لديك، عبر الأجهزة، وهي أداة فعالة للاحتفاظ بالمشتركين لديك
Rev.io
rev.io
توفر Rev.io خدمات فوترة متطورة كخدمة (BaaS) لشركات الاتصالات ومقدمي الخدمات اللاسلكية وإنترنت الأشياء ومقدمي خدمات الصوت والشبكات. يتيح Rev.io للعملاء إدارة نماذج فوترة الاشتراكات المتطورة من خلال تجربة المعالجة المالية الأكثر اكتمالاً في الصناعة من عرض الأسعار إلى النقد لإدارة اشتراكات العملاء النه...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe عبارة عن نظام أساسي للتسعير والفوترة والإيرادات قابل للتكيف لشركات SaaS الحديثة. موحدة تماما. لا الصوامع. تسوية صفرية، من عرض الأسعار إلى الإيرادات. تم تصميم Subskribe بالتعاون مع بعض شركات SaaS الرائدة في العالم، وهو يساعد الشركات على تحقيق أقصى قدر من الإيرادات من خلال هياكل الصفقات المب...
Recharge
rechargepayments.com
حل نمو للعلامات التجارية ذات الاشتراك الأول. تستخدم أكثر من 20.000 من العلامات التجارية الأكثر ابتكارًا في مجال التجارة الإلكترونية خدمة Recharge لتنمية قاعدة عملائها والاحتفاظ بها.
SubscriptionFlow
subscriptionflow.com
تسريع زيادة الإيرادات باستخدام برنامج إدارة الاشتراكات. تعزيز النمو القوي في الشركات مع تحسين معدلات التنشيط والتحويل والاحتفاظ وتوسيع الحساب مع المزيد من مشاركة العملاء.
Ordway
ordwaylabs.com
منصة أتمتة الفوترة والإيرادات لتوسيع نطاق الأعمال التي تعمل على تبسيط كيفية قيام الشركات بتسعير المنتجات وإرسال الفواتير وتحصيل المدفوعات والتعرف على الإيرادات. تم تصميم النظام الأساسي المستند إلى السحابة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو يزيل الحلول اليدوية في وظائف الحسابات المدينة والتعرف على ا...
Vindicia
vindicia.com
تعتبر Vindicia، إحدى شركات Amdocs، شركة رائدة عالميًا في إدارة الاشتراكات والإيرادات المتكررة.