WebCatalog
Abowire

Abowire

app.abowire.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Abowire على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

لا تستخدم برامج المحاسبة لإدارة اشتراكاتك. افعل ذلك بالطريقة الصحيحة مع Abowire! Abowire هي منصة Abo الألمانية لبيع الاشتراكات في أوروبا. قم بزيادة الإيرادات المتكررة وخفض تكاليف التشغيل التقنية بمقدار 4x. إدارة إعداد المشتركين والمدفوعات والفواتير والفواتير المتعددة والأسعار وغير ذلك الكثير. عزز مؤسستك من خلال حلنا متعدد المستأجرين عن طريق بيع الاشتراكات من عملاء B2B وB2C. خبراؤنا ينتظرون مساعدتك في تنمية أعمالك.

الموقع الإلكتروني: abowire.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Abowire. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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