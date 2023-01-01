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OctopusPro

OctopusPro

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: octopuspro.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OctopusPro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

OctopusPro هو برنامج لإدارة الخدمات قائم على السحابة ويحتوي على جميع الميزات والأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك وتنميتها، مما يسمح لك بإدارة العملاء والعملاء المتوقعين وعروض الأسعار والحجوزات والفواتير والمدفوعات والتعليقات والمراجعات، بالإضافة إلى موظفيك والعاملين في الميدان. مساعدتك على تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية، وزيادة التحويلات والاحتفاظ بالعملاء، وتحسين التواصل بين مكتبك والعاملين الميدانيين والعملاء.

الموقع الإلكتروني: octopuspro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OctopusPro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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