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OctopusPro هو برنامج لإدارة الخدمات قائم على السحابة ويحتوي على جميع الميزات والأدوات التي تحتاجها لإدارة أعمالك وتنميتها، مما يسمح لك بإدارة العملاء والعملاء المتوقعين وعروض الأسعار والحجوزات والفواتير والمدفوعات والتعليقات والمراجعات، بالإضافة إلى موظفيك والعاملين في الميدان. مساعدتك على تقليل التكاليف الإدارية والتشغيلية، وزيادة التحويلات والاحتفاظ بالعملاء، وتحسين التواصل بين مكتبك والعاملين الميدانيين والعملاء.

الموقع الإلكتروني: octopuspro.com

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