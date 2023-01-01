يمكنك إدارة وظائف الخدمة الميدانية والجداول الزمنية والأصول وعروض الأسعار والفواتير بسهولة باستخدام برنامج إدارة الخدمة الميدانية الخاص بنا للشركات الصغيرة.

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