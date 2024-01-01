Branch app

يساعد الفرع الشركات على تسريع المدفوعات لتمكين الأمريكيين العاملين. تلجأ الشركات إلى الفرع للحصول على طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع لدفع أجور العمال وتقليل تكاليف الشيكات الورقية وبطاقات الرواتب. يمكن للعمال والمقاولين المستقلين الذين قاموا بالتسجيل مع Branch الحصول على حساب مصرفي بدون رسوم، وإمكانية الوصول الفوري المجاني إلى الأجور المكتسبة، وأدوات الميزانية التلقائية لمساعدتهم على إدارة التدفق النقدي بين شيكات الرواتب. يتعاون الفرع مع بعض تقنيات الرواتب والقوى العاملة الرائدة في البلاد لدعم أصحاب العمل في مجالات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية.

الموقع الإلكتروني: branchapp.com

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