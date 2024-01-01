WebCatalog

Branch app

Branch app

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: branchapp.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Branch app على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد الفرع الشركات على تسريع المدفوعات لتمكين الأمريكيين العاملين. تلجأ الشركات إلى الفرع للحصول على طريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة وأسرع لدفع أجور العمال وتقليل تكاليف الشيكات الورقية وبطاقات الرواتب. يمكن للعمال والمقاولين المستقلين الذين قاموا بالتسجيل مع Branch الحصول على حساب مصرفي بدون رسوم، وإمكانية الوصول الفوري المجاني إلى الأجور المكتسبة، وأدوات الميزانية التلقائية لمساعدتهم على إدارة التدفق النقدي بين شيكات الرواتب. يتعاون الفرع مع بعض تقنيات الرواتب والقوى العاملة الرائدة في البلاد لدعم أصحاب العمل في مجالات البيع بالتجزئة والمطاعم والخدمات اللوجستية والتصنيع والرعاية الصحية.

الموقع الإلكتروني: branchapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Branch app. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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