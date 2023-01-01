تسريع نمو المطاعم من خلال المكتب الخلفي الحديث. ازدهر مع المنصة الافتراضية الرائدة للمحاسبة وكشوف المرتبات والتمويل من مصادر خارجية وشاملة في سوق الضيافة باستخدام التمويل المُدار كخدمة (FaaS)!

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