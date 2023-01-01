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CFI

CFI

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الموقع الإلكتروني: corporatefinanceinstitute.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CFI على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مهارات العالم الحقيقي للعاملين في مجال التمويل. المزود الرائد والمعتمد للدورات التدريبية والشهادات وأدوات إنتاجية Microsoft Office لمتخصصي الشؤون المالية عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: corporatefinanceinstitute.com

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