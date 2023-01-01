WebCatalog
edX

edX

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: edx.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من edX على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك الوصول إلى 2000 دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت من 140 مؤسسة رائدة حول العالم. اكتسب مهارات جديدة واحصل على شهادة إتمام. انضم اليوم.

الموقع الإلكتروني: edx.org

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ edX. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

FutureLearn

FutureLearn

futurelearn.com

Lynda

Lynda

lynda.com

Accounting Coach

Accounting Coach

accountingcoach.com

R Upskill

R Upskill

upskill.researcher.life

Coloso.

Coloso.

coloso.global

Scott's Bass Lessons

Scott's Bass Lessons

scottsbasslessons.com

Alison

Alison

alison.com

OpenClassrooms

OpenClassrooms

openclassrooms.com

iFOREX

iFOREX

iforex.com

ResearchGate

ResearchGate

researchgate.net

upGrad

upGrad

upgrad.com

Webgility

Webgility

webgility.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية