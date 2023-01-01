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كورسيرا هي منصة عالمية للتعلم عبر الإنترنت تأسست في عام 2012 من قبل أساتذة علوم الكمبيوتر في جامعة ستانفورد أندرو نج ودافني كولر والتي تقدم دورات تدريبية مفتوحة ضخمة عبر الإنترنت (MOOC)، والتخصصات، والدرجات العلمية، والدورات المهنية والماجستير. تعمل كورسيرا مع الجامعات والمنظمات الأخرى لتقديم دورات وشهادات ودرجات عبر الإنترنت في مجموعة متنوعة من المواضيع، مثل الهندسة وعلوم البيانات والتعلم الآلي والرياضيات والأعمال التجارية والتمويل وعلوم الكمبيوتر والتسويق الرقمي والعلوم الإنسانية والطب وعلم الأحياء، العلوم الاجتماعية، وغيرها.

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