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BMC

BMC

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BMC، البحث قيد التقدم تعد BMC رائدة في مجال النشر المفتوح الوصول، ولديها مجموعة متطورة من المجلات عالية الجودة التي يراجعها النظراء بما في ذلك العناوين ذات الاهتمامات الواسعة مثل BMC Biology وBMC Medicine، والمجلات المتخصصة مثل Malaria Journal وMicrobiome، وسلسلة BMC. من خلال التوسع إلى ما هو أبعد من الطب الحيوي إلى العلوم الفيزيائية والرياضيات والتخصصات الهندسية، تقدم BMC الآن مجموعة أوسع من مجالات المواضيع على منصة واحدة مفتوحة الوصول. في BMC، الأبحاث جارية دائمًا. نحن ملتزمون بالابتكار المستمر لدعم احتياجات مجتمعاتنا بشكل أفضل، وضمان سلامة الأبحاث التي ننشرها، ودعم فوائد البحث المفتوح. BMC جزء من Springer Nature.

الموقع الإلكتروني: biomedcentral.com

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