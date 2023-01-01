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IntechOpen

IntechOpen

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الموقع الإلكتروني: intechopen.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من IntechOpen على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

IntechOpen هو ناشر عالمي رائد للمجلات والكتب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب. نحن الاختيار المفضل لأكثر من 60.000 مؤلف حول العالم.

الموقع الإلكتروني: intechopen.com

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