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Phaidon Press هي ناشر عالمي للكتب المتعلقة بالفن والهندسة المعمارية والتصميم والأزياء والتصوير الفوتوغرافي والثقافة الشعبية، بالإضافة إلى كتب الطبخ وكتب الأطفال وكتب السفر. يقع مقر الشركة في لندن ومدينة نيويورك، ولها مكاتب إضافية في باريس وبرلين.

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