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Phaidon

Phaidon

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الموقع الإلكتروني: phaidon.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Phaidon على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Phaidon Press هي ناشر عالمي للكتب المتعلقة بالفن والهندسة المعمارية والتصميم والأزياء والتصوير الفوتوغرافي والثقافة الشعبية، بالإضافة إلى كتب الطبخ وكتب الأطفال وكتب السفر. يقع مقر الشركة في لندن ومدينة نيويورك، ولها مكاتب إضافية في باريس وبرلين.

الموقع الإلكتروني: phaidon.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Phaidon. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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