Ralph Lauren

شركة رالف لورين هي شركة أزياء أمريكية مساهمة عامة تأسست عام 1967 على يد مصمم الأزياء الأمريكي رالف لورين. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة نيويورك، وتنتج منتجات تتراوح من الفئة المتوسطة إلى القطاعات الفاخرة.

الموقع الإلكتروني: ralphlauren.com

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