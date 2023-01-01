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Toyota

Toyota

toyota.com

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شركة تويوتا موتور هي شركة تصنيع سيارات يابانية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تويوتا، آيتشي، اليابان. تأسست على يد كيشيرو تويودا وتم تأسيسها في 28 أغسطس 1937. تعد تويوتا واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، حيث تنتج حوالي 10 ملايين سيارة سنويًا.

الموقع الإلكتروني: toyota.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Toyota. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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