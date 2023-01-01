شركة تويوتا موتور هي شركة تصنيع سيارات يابانية متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في مدينة تويوتا، آيتشي، اليابان. تأسست على يد كيشيرو تويودا وتم تأسيسها في 28 أغسطس 1937. تعد تويوتا واحدة من أكبر شركات تصنيع السيارات في العالم، حيث تنتج حوالي 10 ملايين سيارة سنويًا.

الموقع الإلكتروني: toyota.com

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